Arılar kurtulmak isterken üstüne düştü; canını zor kurtardı

Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları süpürge yardımıyla kutuyla almak istedi. Ancak arılar bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü. Arıların arasında kalan Ö.A., kutuyu ve süpürgeyi atıp, koşarak uzaklaştı.

EKİPLER ÖZEL KIYAFETLERLE MÜDAHELE ETTİ

Arılar mahallede de tedirginliğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler özel kıyafetler ile arıları toplayıp, bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA