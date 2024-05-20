Fenomen Banu Parlak, Dilan Polat şikayetini geri çekti

Banu Parlak, güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak Engin ve Dilan Polat çiftine yönelik açtığı davada şikayetini geri çekti. Parlak'ın, davanın sona ermesiyle ilgili açıklamasında, yaşadığı olayın ardından Dilan Polat ve ailesiyle uzun süre görüşemediklerini belirtti.

'ANNEM KURŞUNLANDIĞIN GÜN ÇOK AĞLADI'

Ancak son zamanlarda bir araya gelerek yaşadıkları zorlukları paylaştıklarını ifade etti. Parlak, özellikle Dilan Polat'ın kızının kendisine "Banu abla, annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı." dediğini ve bu sözlerin kendisini etkilediğini aktardı.

Parlak, avukatıyla yaptığı değerlendirme sonucunda, olayı doğrudan şahısların kendisinden dinlemeye karar verdiklerini belirtti. Bu süreçte Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdiğini dile getirdi. Bu nedenle, Polat çifti hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Parlak, umarım adaletin yerini bulacağını ifade ederken, ayrıca Polat çiftinin tutuklanmasının sebebinin kendisi olmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Bahçelievler'deki güzellik merkezi 1 Ekim 2023 tarihinde motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edilmişti. Ancak Banu Parlak'ın şikayetini geri çekmesiyle dava sona erdi. Davanın son duruşması geçtiğimiz ay Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü. Davada sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile müşteki Banu Parlak hazır bulunmuştu.

Kaynak: KARAR