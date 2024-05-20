İnşaatta korkunç kaza! Baba ve oğlu hayatlarını kaybetti

Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu. Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA