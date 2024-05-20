- Asayiş

İnşaatta korkunç kaza! Baba ve oğlu hayatlarını kaybetti

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Ankara'da inşaatta korkunç bir kaza meydana geldi. Vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50) ile oğlu Vefa Küçükşahin (24), hayatını kaybetti.

İnşaatta korkunç kaza! Baba ve oğlu hayatlarını kaybetti mask
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Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu. Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili, çalışan

20 May 2024 - 18:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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