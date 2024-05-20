Dehşet inşaatı: Temel kazısında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Ceset kimlik tespiti için otopsiye götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORKUNÇ DETAY! ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI
Olay, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENİYOR
Yapılan incelemede, öldürülerek gömüldüğü belirlenen kadının, vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kadının cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını taramaya başladı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.