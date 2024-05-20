Alanya’da tarih yeniden ayağa kalkıyor

ALANYA’DA yetkililer, Orta Bizans dönemine ait Kızılcaşehir Kalesi’ni turizme kazandırmak için harekete geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Alanya ilçe Turizm Müdürü ve Ak Parti Alanya ilçe Yönetimi Kültür Turizm komisyonu ile birlikte geçtiğimiz günlerde Yapımı Bizans dönemine dayanan Kızılcaşehir Kalesi’nde incelemelerde bulundular. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin, çalışmalar hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Kızılcaşehir Kalesi’nin Orta Bizans döneminde yapılmış çok değerli bir yapı olduğunu ve Alanya turizmine değer katacağını belirten Cimrin, “Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, biz turizm komisyonumuzu kurduğumuzda bizden Kızılcaşehir üzerine bir çalışma yapmamızı istedi. Kızılcaşehir Kalesi’ni turizme kazandırmamız gerektiğini söyledi. Biz de gerekli birimlerle görüşmelerimizi yaptık. Kızılcaşehir Kalesi turizme kazandırılmalı, öne çıkmalı ve uğrak bir yer olmalı. Alanya’da Kızılcaşehir Kalesi’ni bilmeyen insanlar var. Kızılcaşehir Kalesi Orta Bizans döneminde yapılmış çok değerli bir yapı. Alanya turizmi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Syedra Kalesi’nden sonra Alanya tepelerine hakim olan bu tip antik kentlerimizi kalelerimizi bir bütün halinde düşüyoruz. Alanya’nın marka değerini, alternatif turizm değerini ve tarigi değerini çok arttıracağını düşünüyoruz. Çünkü Alanya’nın tarihi bizim için çok kıymetli olan Selçuklu döneminin çok daha öncelerine gidiyor. Alanya’ya gelen tarih meraklısı birisi Alanya’daki tarihi yerleri bir günde bitirememeli. En az 4-5 gününü bu gezilere ayırabilmeli. Burada bir vizyon ve yol haritası ortaya koyuyoruz. Turizm Bakanlığı’nın ile birlikte Kızılcaşehir Kalesi’ni turizme kazandırmak için çalışıyoruz. Belli bir zamanda belli bir mesafe alacağımıza inanıyoruz” dedi.

KIZILCAŞEHİR KALESİ’NİN TARİHİ



Kızılcaşehir Kalesi Alanya’nın Kızılcaşehir Mahallesi’nde bir tepe üzerinde kurulmuştur. Alanya'nın kuşbakışı görülebildiği Kızılcaşehir Kalesi Alanya merkeze 12 km uzaklıkta olup, konum olarak yeni Alanya Stadyum'unun arkasında kalmaktadır. Üç tarafı surlarla çevrili Kale'nin kuzey tarafında ki Haydarlar mevkiinde tarihi kalıntılar ve tarihi mezarlar bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sema Doğan ve ekibinin 2005 yılında Alanya ve çevresinde yaptıkları Bizans araştırmaları çalışmasında Kızılcaşehir Kale'sinide incelemişlerdir. Bu çalışmada Orta Bizans dönemi Akdeniz mimarisinin tipik örneklerinden olan kalenin 122X163 m boyutlarında olduğu, kuzey, güney ve doğu yönlerinde surlarla korunduğu batı kısmının kayalık dik yamaçla sınırlandığı vurgulanmıştır. Denize ve Alanya'ya hakim konumdaki kaleye güneydoğu kısmından girildiği, Kızılcaşehir köyüyle aynı kottaki kuzeydoğu kısmında ki surların kulelerle kuvvetlendirildiği tespit edilmiştir. Kalede erken döneme ait Bizans seramik parçaları bulunmuş, surlar içinde barınma va yaşam alanlarını işaret eden mekansal oluşumlar, zeytin işliklerinin varlığını destekleyen yapılar ile dinsel yaşamı sembolize eden şapel kaledeki geçmiş döneme ait yaşamsal izler olarak belirtilmiştir. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi