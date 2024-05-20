Serinlemek isteyen 18 yaşındaki genç kayboldu

Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho, serinlemek için Delvet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Barho, akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, Barho’nun bulunması için çalışma başlattı. Durumu öğrenip bölgeye gelen Mecid Barho’nun yakınları, polisin çalışmasını takip etti. Dalgıç polislerin, arama çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.