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Serinlemek isteyen 18 yaşındaki genç kayboldu

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Adana'da serinlemek isteyen Suriye uyruklu Mecid Barho (18) sulama kanalında akıntıya kapılıp kayboldu.

Serinlemek isteyen 18 yaşındaki genç kayboldu mask
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Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho, serinlemek için Delvet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Barho, akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, Barho’nun bulunması için çalışma başlattı. Durumu öğrenip bölgeye gelen Mecid Barho’nun yakınları, polisin çalışmasını takip etti. Dalgıç polislerin, arama çalışması sürüyor. 

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 17:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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