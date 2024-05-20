Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü

Konya'da 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Nazlı Akdoğan (40), yaşamını yitirdi. Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.