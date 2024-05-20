20 May 2024 - 17:24- Gündem G:

Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü

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Konya'da bir kişi 4.kattaki evinin penceresinden beton zemine düşerek öldü.

Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü mask
Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü
Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü
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Konya'da 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Nazlı Akdoğan (40), yaşamını yitirdi. Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü

Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 17:24 DHA Konya- Gündem

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