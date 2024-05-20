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Başının ağrıdığını söyleyen İrem, yatağında ölü bulundu

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Bartın'da üniversitede okuyan genç kız yatağında ölü bulundu. Arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan İrem Er (24) yatağında ölü bulundu.

Başının ağrıdığını söyleyen İrem, yatağında ölü bulundu mask
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Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olayda Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 17:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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