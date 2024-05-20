Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Korkuteli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın hayatını kaybetiğini belirledi. Yaralılar Ayşe Yarbaşı, Ege Kaan Durmaz ve sürücü Durmaz hastaneye kaldırıldı.
Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarmanın kazaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.