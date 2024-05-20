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Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

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Korkuteli'nde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü,3 kişi ise yaralandı.

Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı mask
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Korkuteli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın hayatını kaybetiğini belirledi. Yaralılar Ayşe Yarbaşı, Ege Kaan Durmaz ve sürücü Durmaz hastaneye kaldırıldı.

Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın kazaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 16:56 AA Antalya- Gündem

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