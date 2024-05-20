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'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir daha geri dönmedi

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Manisa'da annesi 41 gündür 22 yaşındaki Selin'in dönmesini bekliyor. “Babama gidiyorum” diyerek çıkan Selin Öztürk’ten (22), 41 gündür haber alınamıyor.

'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir daha geri dönmedi mask
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Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da 'Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim' diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk’e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı.

BABA VE ABİSİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım” dedi.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 16:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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