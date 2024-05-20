'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir daha geri dönmedi

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da 'Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim' diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk’e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı.
BABA VE ABİSİNDEN ŞÜPHELENİYOR
Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım” dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.