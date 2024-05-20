Şoke eden olay! Gömülü ve elleriyle ayakları bağlanmış kadın cesedi bulundu

Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, öldürülerek gömüldüğü belirlenen kadının, vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA