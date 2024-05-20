- Asayiş

Şoke eden olay! Gömülü ve elleriyle ayakları bağlanmış kadın cesedi bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Ceset kimlik tespiti için otopsiye götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şoke eden olay! Gömülü ve elleriyle ayakları bağlanmış kadın cesedi bulundu mask
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Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, öldürülerek gömüldüğü belirlenen kadının, vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# için, Polis, sağlık

20 May 2024 - 16:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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