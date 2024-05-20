'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu geliyor

Netflix Türkiye, Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezonuyla geri döneceğini duyurdu.

Ece Yörenç'in yaratıcılığını, Bertan Başaran'ın yönetmenliğini ve Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk sezonu 9 Mayıs 2023'te izleyiciyle buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

İlk sezonda Serenay Sarıkaya'ya Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler eşlik etmişti.

PEKİ İKİNCİ SEZONDA NELER OLACAK?

Şu an için senaryo ve karakterlerle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmış değil. Dizinin çekimlerinin haziran ayında başladığı ve en geç 2024 sonbaharında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

Dizinin konusu şöyle:

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.

Kaynak: KARAR