Alanya Belediye Başkan Yardımcılığı için favori olan isimler

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında, yönetim kadrosu oluşturma ve yeni görevlendirmeler yapma çalışmalarının yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacağını söylemişti. Başkan Özçelik'in, yeni yardımcılarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Başkan yardımcılığı için ön plana çıkan 4 isim var.

Hasan Sipahioğlu döneminden tecrübe kazanmış olan Murat Levent Koçak. Özellikle kırsal mahallelere hakim, mahalle muhtarları ile diyalogu çok iyi olan Nazmi Zavlak, Alanya'yı bilen, konulara hakim, tecrübeli bir isim olan Servet Ünlü ve teknik anlamda oldukça donanımlı bir isim olan Hasan Can Kamburoğlu. Başkan Özçelik'in bu dört ismi yardımcıları olarak atamasına kesin gözüyle bakılıyor. ( Haber MERKEZİ)