Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı

Genç Başkan Özgür Subaşı yönetime önemli bir isim olan gazeteci ve sunucu Sultan Özaydın'ı dahil ettiklerini açıkladı. Yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli gazeteci ve sunucu Sultan Özaydın Hanım'ı yapılan Olağan Genel Kurul'da İstanbul Gençlergücü Spor Kulübümüzün yönetimine aldık. Her iki tarafa da hayırlı olsun."