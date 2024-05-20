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Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı

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Genç Başkan Özgür Subaşı gazeteci ve sunucu Sultan Özaydın'ı yönetimine aldığını açıkladı.

Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı mask
Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı
Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı
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Genç Başkan Özgür Subaşı yönetime önemli bir isim olan gazeteci ve sunucu Sultan Özaydın'ı dahil ettiklerini açıkladı. Yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
"Çok değerli gazeteci ve sunucu Sultan Özaydın Hanım'ı yapılan Olağan Genel Kurul'da İstanbul Gençlergücü Spor Kulübümüzün yönetimine aldık. Her iki tarafa da hayırlı olsun."

Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı

Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı

Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı

Genç Başkan Özgür Subaşı, Sultan Özaydın'ı yönetime aldı

# Bir, İstanbul, başkan

20 May 2024 - 16:18 - NEWS

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