20 May 2024 - 16:19- Gündem G:

Elazığ’da korkutan deprem

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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da korkutan deprem mask
Elazığ’da korkutan deprem
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.28’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.55 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Elazığ merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 16:19 DHA - Gündem

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