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Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'

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Magazin yorumcularından Ebru Şancı, Neslihan Atagül'ün geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette tercih ettiği sütyensiz ve dekolteli kıyafeti karşısında yorumsuz kalamadı: "Dervişin karısına bak"

Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak' mask
Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'
Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül  katıldığı bir davete sütyensiz ve derin dekolteli tarzıyla damga vurdu. Kadir Doğulu ile evliliklerinin durumunun sorulduğu başarılı oyuncu, "Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz" dedi.

Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'

ŞANCI ÇILDIRDI

Aynı davette dansıyla da oldukça ilgi gören Atagül'ün bu tarzını gören Ebru Şancı ise yorum yaparken adeta çıldırdı. Şancı, "Dervişin karısına bak" diyerek Kadir Doğulu'nun 'Derviş' lakabına gönderme yaptı.

Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'



'O KIZ KABUĞUNDAN ÇIKTI'
Ebru Şancı bu sözlerin ardından Neslihan Atagül'ü savundu. Şancı, "Çok güzel. Bu kanal Neslihan'a çok yakışmış böyle kalsın. O kız kabuğundan çıktı, kabuğunu kırdı. Bunu yapan kocaların hepsine müstahak" ifadelerini kullandı.

Sütyensiz giydiği kıyafet çıldırttı: 'Dervişin karısına bak'

# Bir, oyuncu

20 May 2024 - 16:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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