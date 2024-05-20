Alanya'da denetimler sıklaştı. 32 işletmede uygunsuzluk saptandı

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban bayramı öncesinden et ve alkollü içecek toplu tüketimi yapılan tüm mekanları denetlemeye devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda bazılarından numuneler incelenmek üzere labaratuvara götürüldü. Ürünlerin bandrolleri ve faturaları da kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde asgari teknik ve hijyenik koşullar, fiziksel koşullar, ürünlerin izlenebilirliği, nereden geldiği, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri olmak üzere Gıda Mevzuatı kapsamında denetimler yapıldı.

32 İŞLETMEDE UYGUNSUZLUK

Alanya'da 2024 yılının başından itibaren 2 bin 345 denetim yapılırken, bu denetimlerde 32 işletmede uygunsuzluk tespit edildi. Ürünlerden alınan 137 adet numunenin bakanlık yetkili laboratuvarlarda analiz edildiğini ve bunlarda da 3 adet uygunsuzluk saptandı.

Kaynak: Haber Merkezi