Ziraat Bankası’ndan Mayıs ayına özel 1.000 TL hediye fırsatı! İşte kampanya detayları…

Ziraat Bankası’nın Mayıs Ayı Kampanyası

Ziraat Bankası, Şubat, Mart ve Nisan aylarında olduğu gibi, Mayıs ayında da peş peşe düzenlediği kampanyalarla hem yeni müşteriler kazanmaya hem de mevcut müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Banka, bu kampanyalar aracılığıyla müşterilerine hediye puan, artı taksit ve indirim gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

Mayıs ayına özel olarak duyurulan yeni kampanyada, Ziraat Bankası, para iadesi şeklinde hesaplara 1.000 TL yatıracak. Buna göre, Imannoor mağazalarından veya imannoor.com’dan Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile Bankkart POS’undan tek seferde ve farklı günlerde yapılacak her 2.500 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişe 250 TL, toplamda ise 1.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanya Katılım ve Koşulları

Kampanyaya katılım, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına Bankkart Lira tutarı anında yansıyacak.

Kampanya Süresi: Katılımlar 1 Haziran’da sona erecek.

Kampanya Koşulları: Aynı gün yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek. Bir müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 1.000 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

Kullanım Alanı: Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilecek.

Ek Kartlar: Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecek.

Kart Türleri: Bankkart sahibi müşteriler kredi kartı veya banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilecek.

Ziraat Bankası’nın bu cazip kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin, kampanya bitiş tarihi olan 1 Haziran’a kadar katılım sağlamaları gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için müşterilerin acele etmesi tavsiye ediliyor.

Detaylı Bilgi ve Katılım İçin: Ziraat Bankası Kampanya Detayları