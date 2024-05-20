Son dakika - Beşiktaş'ta istifa depremi

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Beşiktaş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifa ettiğini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübünde seçme ve sicil kurulunun başkanı Şahabettin Önkol ile üyeleri istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üyelerin istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili detayların daha sonra kulüp iletişim kanallarından duyurulacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün (20 Mayıs 2024) itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır.

Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimi ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra kulüp iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır."

Kaynak: Karar

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20 May 2024 - 15:57 - Spor

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