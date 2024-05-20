20 May 2024 - 15:57- Gündem G:

Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı

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TOPRAĞA VERİLDİKayseri'de dün akşam yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı’nın (28) cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından t...

Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
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TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de dün akşam yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı’nın (28) cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirildi. Abravcı için burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abravcı, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Abravcı'nın oğlu Selahattin Abravcı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Celal Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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20 May 2024 - 15:57 DHA Kayseri- Gündem

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