- Gündem

O ilde art arda depremler

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Yedigöze ilçesinde bugün saat 15.28'de bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 ise kilometre olarak ölçüldü.

O ilde art arda depremler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Yedigöze ilçesinde bugün saat 15.28'de bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 ise kilometre olarak ölçüldü.

# Bir

20 May 2024 - 15:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tunceli’de sıcak hava balonu turizmi mask
Tunceli’de sıcak hava balonu turizmi
Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek mask
Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek
Bakan Uraloğlu: Geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz mask
Bakan Uraloğlu: Geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz
Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda mask
Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda
Su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu mask
Su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu
Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan sporcunun hayali ailesine ev alabilmek mask
Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan sporcunun hayali ailesine ev alabilmek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber