20 May 2024 - 15:46 - Gündem

O ilde art arda depremler

Elazığ'ın Yedigöze ilçesinde bugün saat 15.28'de bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 ise kilometre olarak ölçüldü.