20 May 2024 - 15:39- Siyaset G:

Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı

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Alanya Ülkü Ocakları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk bayrağı dağıttı

Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı mask
Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı
Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı
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19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abulhadi Yüksel ve yönetimi, 19 Mayıs nedeniyle Alanya İskelesi’nde vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı dağıttı. 19 Mayıs’ın bayrak için can vermenin, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ parolası ile yola çıkanların sembolü olduğunu ifade eden Yüksel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadele, Kurtuluş Savaşı’na dönüşmüş; İnönü Zaferleri, Sakarya Destanı, Büyük Taarruz ile taçlanmış, Türk milleti yedi düvele meydan okumuş ve istiklalini elde etmiştir. Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı olarak her zaman fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, cumhuriyetimize ve devletimize bağlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle büyük Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayrağı dağıtarak kutlamak istedik” dedi. (Toygar DİM)

Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı
Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı
Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı
Alanya Ülkü Ocakları iskelede bayrak dağıttı

# için, Alanya, devam, Atatürk, 19 mayıs, ücretsiz

20 May 2024 - 15:39 - Siyaset

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