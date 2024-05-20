986.000 TL’ye sıfır Kia Sportage satışta

Son yıllarda Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artış, TL’nin değer kaybı ve enflasyon gibi ekonomik zorluklar, otomobil almayı giderek zorlaştırıyor. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, vatandaşların araç sahibi olma isteklerini engelliyor. Özellikle taşıt kredisi çekmek isteyenler, bankaların yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıyorlar.

Devletin uyguladığı sıfır otomobillerde ÖTV indirimi, otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, bu indirimden yararlanmak için belirli koşulları sağlamak gerekiyor. ÖTV indiriminden faydalanabilmek için kişinin yüzde 40 ve üzeri engelli olması ve SGK’dan alınacak bir belge ile bu durumu kanıtlaması gerekiyor.

Bu koşulu sağlayanlar, devletin sağladığı ÖTV muafiyeti ile sıfır otomobilleri daha uygun fiyatlara alabiliyorlar. Kia’nın Sportage modeli de bu kapsamda dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti ile satışa sunulan Sportage, 986 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Ancak, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmenin şartları olduğunu unutmamak gerekiyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu SGK’dan belgeleyen vatandaşlar, bu avantajlı fiyatlardan faydalanabiliyorlar.

Özetle, Kia Sportage modeli Türkiye’deki otomobil piyasasında cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. ÖTV muafiyeti sayesinde uygun fiyatlarla sunulan bu araç, engelli vatandaşlar için özellikle dikkate değer bir alternatif haline geliyor.