20 May 2024 - 15:16- Dünya G:

Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı

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Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. Ayrıca 3 Hamas lideri hakkında tutuklama kararı çıkması için de başvuruda bulunuldu.

Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı mask
Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
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Dünya İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü kazaya çevirirken gözler İsrail'e de çevrilmişti. Bu sırada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Netanyahu çok konuşulacak bir karar geldi.


NETANYAHU VE SAVUNMA BAKANI GALLANT İÇİN TALEP EDİLDİ
UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

SAVAŞ SUÇLARI İDDİASI
Tutuklama emri savaş suçları iddiasıyla talep edildi.

HAMAS LİDERLERİ İÇİN DE KARAR ÇIKTI
UCM savcısı ayrıca üç Hamas lideri için tutuklama emri çıkarılması için de başvuruda bulundu.

# için, Bir, etti, ceza

20 May 2024 - 15:16 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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