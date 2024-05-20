Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Dünya İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü kazaya çevirirken gözler İsrail'e de çevrilmişti. Bu sırada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Netanyahu çok konuşulacak bir karar geldi.



NETANYAHU VE SAVUNMA BAKANI GALLANT İÇİN TALEP EDİLDİ

UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

SAVAŞ SUÇLARI İDDİASI

Tutuklama emri savaş suçları iddiasıyla talep edildi.

HAMAS LİDERLERİ İÇİN DE KARAR ÇIKTI

UCM savcısı ayrıca üç Hamas lideri için tutuklama emri çıkarılması için de başvuruda bulundu.