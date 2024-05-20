- Gündem

Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yakınında verilen hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. ...

Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yakınında verilen hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

KYK Çivril Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün yurdun yakınında verilen hayır yemeğine katıldı. Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 May 2024 - 14:42 DHA Denizli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tunceli’de sıcak hava balonu turizmi mask
Tunceli’de sıcak hava balonu turizmi
Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek mask
Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarının yanına defnedilecek
Bakan Uraloğlu: Geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz mask
Bakan Uraloğlu: Geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz
Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda mask
Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda
Su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu mask
Su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu
Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan sporcunun hayali ailesine ev alabilmek mask
Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan sporcunun hayali ailesine ev alabilmek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber