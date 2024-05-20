Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yakınında verilen hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.
KYK Çivril Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün yurdun yakınında verilen hayır yemeğine katıldı. Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.