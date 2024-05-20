Son dakika - Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesı̇ (UCM), İsraı̇l Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında hakkında savaş suçu ı̇ddı̇asıyla tutuklama kararı ı̇stedi. Mahkeme savcısı, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlar ı̇çı̇n cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu söyledi.
ÜÇ LİDER HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Reuters'ta yer alan habere göre; savcı ayrıca Hamas'ın üç lı̇derı̇ hakkında tutuklama kararı çıkarılması ı̇çı̇n başvuruda bulundu.
UCM BAŞSAVCISI VİDEO İLE DUYURDU
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başavcısı Karim A. A. Khan ile Binyamin Netanyahu ve İsrailli Bakan Yoav Gallant hakkında tutuklama emri başvurularını sosyal medyadan yayınladıkları video ile duyurdu.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.