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Bayraklı Belediyesi'nde işçilerden yol kapatma eylemi

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İZMİR'in Bayraklı Belediyesi'nde maaşlarındaki kesintiler nedeniyle geçen hafta iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de işçilerin katılımıyla iş bıraktı. Çöp kamyonlarını durduran işçiler, be...

Bayraklı Belediyesi'nde işçilerden yol kapatma eylemi mask
Bayraklı Belediyesi'nde işçilerden yol kapatma eylemi
Bayraklı Belediyesi'nde işçilerden yol kapatma eylemi
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İZMİR'in Bayraklı Belediyesi'nde maaşlarındaki kesintiler nedeniyle geçen hafta iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de işçilerin katılımıyla iş bıraktı. Çöp kamyonlarını durduran işçiler, belediye binasının önündeki yolu kapattı.

Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, 14 Mayıs'ta maaşlarındaki kesintiler nedeniyle belediye binası önünde toplanıp, eylem yaptı. Bugün, belediye binası önünde toplanan memurlara temizlik işçileri de destek verdi. İşçiler, belediye binasının önündeki yolda çöp kamyonlarını durdurarak trafiği kapadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Grup ellerinde pankartlar eşliğinde “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Belediye çalışanları kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Halay çeken ve öğle saatlerine kadar eylemini sürdüren belediye çalışanları, tekrar görevlerine döndü.

20 May 2024 - 14:03 DHA İzmir- Gündem

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