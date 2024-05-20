Bakan Uraloğlu: Geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Günümüzün hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak için kütüphanelerimizi muhafaza etmeli, onları daha da zenginleştirmeli ve modern imkanlarla donatmalıyız. Ülkemizin topyekun gelişmesi için de okumalıyız, okutmalıyız. Ve bizler de geçmişimizi kitaplardan öğrenmeli, geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'da, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Karayolları 100'üncü Yıl Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Uraloğlu, "Bizler, Hazreti Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in 'İlim Çin'de de ola gidip alınız' sözleriyle yoğrulmuş bir milletin mensuplarıyız. Medeniyetimizin temeli kültürdür. Ve medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, okumakla, ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Çünkü kütüphaneler bizim köklerimizi, biriktirdiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktaran en önemli araçlarımızdır. Milletlerin ilerlemesini, gelişmesini, kalkınmasını sağlayan en önemli unsurların başında zengin kütüphanelerin gelmesi de bu nedenledir" ifadelerini kullandı.

'11 BİNDEN FAZLA KAYNAK YER ALIYOR'

Bugünün hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması için kütüphanelerin muhafaza edilmesi, onların daha da zenginleştirilmesi ve modern imkanlarla donatılması gerektiğini kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin topyekun gelişmesi için de okumalıyız, okutmalıyız. Ve bizler de geçmişimizi kitaplardan öğrenmeli, geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz. Bu bakımdan Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu güzide kütüphane projesi de çok yerinde ve kıymetli bir adımdır. Genel Müdürlüğümüzce muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve kara yolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 11 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk. Zaten Karayollarımızın gerçekten çok zengin bir arşivi olduğunu biliyorum. Hatta, 2021 yılında, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından derlenen 'Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri' kitabının hazırlanması için Genel Müdürlüğümüz arşivini açarak; bilgi, belge ve görsel paylaşımıyla büyük destek sağlamıştır. 700 sayfa ve 5 ana bölümden oluşan söz konusu kitabımız; yolların medeniyetlerin gelişimine katkısından, Osmanlı döneminde yollarla ilgili yapılan düzenlemelere, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan 2000 yılına kadar uzanan 50 yıllık döneme, son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz mega kara yolu projelerine kadar çok kapsamlı bir çalışmadır. Kitapta ayrıca, önceki yıllarda görev yapmış Ulaştırma Bakanlarımız, Karayolları Genel Müdürlerimiz ve sektör temsilcileri ile yapılan röportajlara da yer verilerek adeta tarihi kaynak niteliği taşıyan bir esere de dönüştürülmüştür" diye konuştu.