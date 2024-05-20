Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken komşularının bahçesinde açılan su dolu çukura düşen Halil Buğra Gümüş (11), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan çocuk yoğun bakıma kaldırılırken, bahçenin sahibi H.B. de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Balabancık Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin, domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla önce Malkara Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası kuyunun bulunduğu bahçenin sahibi H.B. gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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