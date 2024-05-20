19 Mayıs Kupası'nda şampiyon Alanya Belediyespor

ALANYA Belediyespor Ayak Tenisi Takımı, Antalya'da düzenlenen 19 Mayıs Kupası Ayak Tenisi Turnuvası'nda rüzgar gibi esti. Erkeklerde iki takım, kadınlarda ise takım ile turnuvaya katılan kırmızı beyazlı ekipte sporcular, başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluk kupasını Alanya'ya getirdiler. 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen turnuvada, Alanya Belediyespor'un ayak tenisi takımları, güçlü rakiplerini geride bırakarak kadınlar kategorisinde çeyrek final, erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Alanya Belediyespor Kulübü olarak hocamız Şükrü Uysal ve sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıyı kutluyoruz. Şampiyonluğun yanı sıra, Alanya'nın adını sporda daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Antalya'daki tüm sporseverleri ve turnuvaya katılan 17 takıma da ayrı ayrı teşekkür eder, Alanya Belediyespor Ayak Tenisi Takımımızın elde ettiği bu önemli başarıyı kutlarız. Sporcularımıza, bu başarılarının devamını dileriz. Tebrikler şampiyonlar" ifadeleri yer aldı. Cemali AYDINOĞLU