Konut kredi faizlerinde büyük düşüş: İşte bankaların kredi oranları

Gece Yarısı Duyurusu: Faiz Oranları Düştü
Son dönemde yükselen konut fiyatları ve kira bedelleri, ev sahibi olmak isteyenleri zorlarken, beş büyük banka konut kredisi faiz oranlarında indirim yaptı. Ev sahibi olma hayali kuranlar için bu gelişme büyük bir fırsat sunuyor.
Bankaların Güncel Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları
Akbank İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 27.043,46 TL
Toplam Ödeme: 3.264.085 TL
ING Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 27.359,66 TL
Toplam Ödeme: 3.292.759 TL
Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 27.835,38 TL
Toplam Ödeme: 3.339.289 TL
VakıfBank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 32.590,34 TL
Toplam Ödeme: 3.926.090 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 36.702,45 TL
Toplam Ödeme: 4.415.918 TL
Yapı Kredi Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 30.640,90 TL
Toplam Ödeme: 3.690.349 TL
Ev Sahibi Olmak İçin Büyük Fırsat
Bu kampanyalar, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bankaların faiz oranlarındaki bu indirimler, özellikle yüksek konut fiyatları ve kira bedelleri nedeniyle zorlanan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.