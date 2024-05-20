20 May 2024 - 12:32- Ekonomi G:

Konut kredi faizlerinde büyük düşüş: İşte bankaların kredi oranları

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Konut fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, beş büyük banka konut kredisi faiz oranlarında önemli indirimler yaptı. İşte detaylar ve faiz oranları…

Konut kredi faizlerinde büyük düşüş: İşte bankaların kredi oranları mask
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Gece Yarısı Duyurusu: Faiz Oranları Düştü

Son dönemde yükselen konut fiyatları ve kira bedelleri, ev sahibi olmak isteyenleri zorlarken, beş büyük banka konut kredisi faiz oranlarında indirim yaptı. Ev sahibi olma hayali kuranlar için bu gelişme büyük bir fırsat sunuyor.

Bankaların Güncel Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları

Akbank İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 27.043,46 TL
Toplam Ödeme: 3.264.085 TL


ING Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 27.359,66 TL
Toplam Ödeme: 3.292.759 TL


Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 27.835,38 TL
Toplam Ödeme: 3.339.289 TL


VakıfBank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 32.590,34 TL
Toplam Ödeme: 3.926.090 TL


Ziraat Bankası Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 36.702,45 TL
Toplam Ödeme: 4.415.918 TL


Yapı Kredi Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 30.640,90 TL
Toplam Ödeme: 3.690.349 TL


Ev Sahibi Olmak İçin Büyük Fırsat

Bu kampanyalar, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bankaların faiz oranlarındaki bu indirimler, özellikle yüksek konut fiyatları ve kira bedelleri nedeniyle zorlanan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacak.

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20 May 2024 - 12:32 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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