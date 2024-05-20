Konut kredi faizlerinde büyük düşüş: İşte bankaların kredi oranları

Gece Yarısı Duyurusu: Faiz Oranları Düştü

Son dönemde yükselen konut fiyatları ve kira bedelleri, ev sahibi olmak isteyenleri zorlarken, beş büyük banka konut kredisi faiz oranlarında indirim yaptı. Ev sahibi olma hayali kuranlar için bu gelişme büyük bir fırsat sunuyor.

Bankaların Güncel Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 27.043,46 TL

Toplam Ödeme: 3.264.085 TL



ING Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 27.359,66 TL

Toplam Ödeme: 3.292.759 TL



Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 27.835,38 TL

Toplam Ödeme: 3.339.289 TL



VakıfBank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 32.590,34 TL

Toplam Ödeme: 3.926.090 TL



Ziraat Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 36.702,45 TL

Toplam Ödeme: 4.415.918 TL



Yapı Kredi Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 30.640,90 TL

Toplam Ödeme: 3.690.349 TL



Ev Sahibi Olmak İçin Büyük Fırsat

Bu kampanyalar, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bankaların faiz oranlarındaki bu indirimler, özellikle yüksek konut fiyatları ve kira bedelleri nedeniyle zorlanan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacak.