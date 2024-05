Garanti BBVA Türkiye’nin ilk biyometrik kredi kartını kullanıma sundu

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağrı Süzer “Ülkemiz ödeme sistemleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerini sunmakta. Biz de Türkiye’nin en büyük ödeme platformlarını yıllardır keyifle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sunduğumuz inovatif ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak her zaman en büyük önceliğimiz. 2010 yılında yine ilk kez Garanti BBVA’nın sunduğu temassız ödeme teknolojisi, pandemi ile birlikte giderek bir alışkanlığa dönüştü ve ilk tercih oldu. Ancak bugün Türkiye’de ayda ortalama 146 milyon kart işlemi halen şifre girilerek gerçekleşiyor. Ödemeler dünyasında her zaman dönüşüme öncülük eden, inovasyonu odağına alan ve kullanıcılarını sayısız yenilikle tanıştıran Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak Bonus Biyometrik kart ile müşterilerimizi yepyeni bir teknolojiyle buluşturuyoruz. Artık ülkemizde alışverişlerde şifre yerine parmak iziyle ödeme dönemi başlıyor. Bonus Platinum Biyometrik Kart ile müşterilerimiz artık ödemelerini parmak izi okutarak, şifresiz, hızlıca ve güvenle gerçekleştirebilecek. Müşterilerimizi aynı zamanda PIN girme ya da hatırlama, temassız limit belirleme zahmetinden de kurtararak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini de sağlamış oluyoruz. Bugün dünyada biyometrik bilgiler kişisel güvenliğin en yüksek doğrulama yöntemi kabul edilirken, biz de bu teknolojiyi Garanti BBVA kredi kartlarıyla müşterilerimize sunmaktan, yepyeni bir deneyimle hayatlarına değer yaratmaktan dolayı son derece mutluyuz. Teknolojimiz ve inovasyon kültürümüzle her zaman önde olmaya, müşterilerimiz ve sektörümüz için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bonus Platinum Biyometrik Kart’a Garanti BBVA İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarından, BonusFlaş uygulamasından, Banka şubeleri ve çağrı merkezi üzerinden başvurulabiliyor. Kart sahipleri, Bonus Platinum Biyometrik Kart ile birlikte verilen parmak izi tanımlama kiti ile birkaç basit adımda kartlarına parmak izini tanımlıyorlar. Alışveriş esnasında da kartlarını POS cihazının temassız alanına yaklaştırıp parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek, parmak izinin doğrulanmasıyla ödemelerini saniyeler içinde, şifre girmeden tamamlayabiliyorlar.