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Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali sona erdi! İşte dereceye giren isimler

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali” bitti. Festival kapsamında dereceye giren isimler belli oldu

Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali sona erdi! İşte dereceye giren isimler mask
Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali sona erdi! İşte dereceye giren isimler
Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali sona erdi! İşte dereceye giren isimler
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) gerçekleştirilen ilk piyano festivali sona erdi. 2 gün süren ve birbirinden değerli bestelerin çalındığı festival, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem’in destekleriyle ile 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yarışma; 18 Mayıs Cumartesi günü ALKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zhanna Aktürk'ün yönettiği ve Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu'nun bağlamasıyla katıldığı, Mandolin Topluluğu'nun konseriyle başladı. 19 Mayıs Pazar günü devam eden festivalde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir kutlama programı gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü piyanistlerden Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade ve Nazile Adıgüzelzade’nin yanı sıra ALKÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem Şaktanlı ve Doç. Dr. Eren Lehimler’in jüri üyesi olduğu yarışmada 40 piyanist eserlerini başarıyla seslendirdi. Etkinliğe Alanya, Antalya, İstanbul, Eskişehir, Mardin, Mersin, Adana ve Azerbaycan’dan toplam 75 piyanist katıldı.

PİYANO YARIŞMASI VE FESTİVALİNDE DERECEYE GİREN İSİMLER BELLİ OLDU

“Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali” kapsamında birbirinden yetenekli piyanistler yeteneklerini sergileyerek, jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Yarışmanın sonunda ise dereceye giren isimler jüri üyeleri tarafından belirlendi.

A Kategorisi 6-8 Yaş

Birinci
YOK

İkinci
AYAULYM ZHAXYLYKOVA

Üçüncü
MELİSA AKTÜRK


B Kategorisi 9-11 Yaş

Birinci
ERVA AKTAŞ

İkinci
VLADİMİR MİRONOV

Üçüncü ASYA KALAYCI/
İREM ÇATALPINAR


C Kategorisi 12-14 Yaş

Birinci
ELİF BESTE AYDIN

İkinci
RÜZGAR DENİZ BİLEN/ MİRAÇ TOPRAK AKYÜZ

Üçüncü
HÜSEYİN GÜLTEKİN

“Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali”nde “Türk Bestecisi Teşvik Ödülü”nü ise Deniz Girginol aldı. Dereceye giren isimlere, jüri üyeleri ve protokol tarafından başarı belgeleri verildi. Yarışma, dereceye giren isimlerin konseri ile son buldu. Yarışmadan elde edilen gelir ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremden etkilenen şehirlerdeki bilim sanat merkezlerine piyano bağışlanacak. (ALKÜ/BÜLTEN)

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20 May 2024 - 12:21 - Gündem

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