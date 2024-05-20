Alanya'da evinin bahçesinde ölü bulundu

ALANYA’NIN Toslak Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Peker'i (72), evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.