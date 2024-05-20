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Alanya'da evinin bahçesinde ölü bulundu

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Alanya’da bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alanya'da evinin bahçesinde ölü bulundu mask
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ALANYA’NIN Toslak Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Peker'i (72), evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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20 May 2024 - 11:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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