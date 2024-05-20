Erken emeklilik şansı! Kadınlar ve erkekler için SGK’dan yeni emeklilik şartları! Kimler emekli olabilir?

Kadınlar İçin Emeklilik Koşulları

Kadınlar için erken emeklilik şartları, SGK tarafından belirlenen prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre değişkenlik gösteriyor. İşte detaylar:

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödemesi, 58 yaşında emeklilik.

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim ödemesi, 58 yaşında emeklilik.

24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 56 yaşında emeklilik.

24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 55 yaşında emeklilik.

24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 54 yaşında emeklilik.

24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim, 53 yaşında emeklilik.

24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim, 52 yaşında emeklilik.

24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim, 51 yaşında emeklilik.

24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim, 50 yaşında emeklilik.

24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim, 49 yaşında emeklilik.

24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim, 48 yaşında emeklilik.

24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim, 47 yaşında emeklilik.

24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim, 46 yaşında emeklilik.

24.05.1988 – 23.05.1989: 20 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim, 45 yaşında emeklilik.

24.05.1987 – 23.05.1988: 20 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim, 44 yaşında emeklilik.

24.05.1986 – 23.05.1987: 20 yıl sigortalılık süresi, 5150 gün prim, 43 yaşında emeklilik.

24.05.1985 – 23.05.1986: 20 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim, 42 yaşında emeklilik.

24.05.1984 – 23.05.1985: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, 41 yaşında emeklilik.

09.09.1981 – 23.05.1984: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, 40 yaşında emeklilik.

01.04.1981 – 08.09.1981: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, 38 yaşında emeklilik.

01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, yaş sınırlaması yok.

Erkekler İçin Emeklilik Koşulları

Erkekler için belirlenen emeklilik şartları ise şu şekildedir:

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödemesi, 60 yaşında emeklilik.

09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim ödemesi, 60 yaşında emeklilik.

24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 58 yaşında emeklilik.

24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim, 57 yaşında emeklilik.

24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim, 56 yaşında emeklilik.

24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim, 55 yaşında emeklilik.

24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim, 54 yaşında emeklilik.

24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim, 53 yaşında emeklilik.

24.11.1989 – 23.05.1991: 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim, 52 yaşında emeklilik.

24.05.1988 – 23.11.1989: 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim, 51 yaşında emeklilik.

24.11.1986 – 23.05.1988: 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim, 50 yaşında emeklilik.

24.05.1985 – 23.11.1986: 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim, 49 yaşında emeklilik.

24.11.1983 – 23.05.1985: 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim, 48 yaşında emeklilik.

24.05.1982 – 23.11.1983: 25 yıl sigortalılık süresi, 5150 gün prim, 47 yaşında emeklilik.

24.11.1980 – 23.05.1982: 25 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim, 46 yaşında emeklilik.

24.05.1979 – 23.11.1980: 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, 45 yaşında emeklilik.

09.09.1976 – 23.05.1979: 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, 44 yaşında emeklilik.

08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim, yaş sınırlaması yok.

Erken Emeklilik İçin Adımlar

Erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenlerin, sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dikkatle takip etmesi gerekiyor. SGK’nın sunduğu bu avantajlardan yararlanabilmek için sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik planlaması yapmak önemlidir.

Sonuç

Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayalini süslemeye devam ediyor. SGK’nın sunduğu esnek emeklilik koşulları, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için büyük bir fırsat sunuyor. Kadınlar ve erkekler için belirlenen prim gün sayısı ve yaş kriterlerine uygun şekilde hareket ederek, erken emeklilik avantajlarından yararlanmak mümkün. Sigorta başlangıç tarihinize göre gerekli şartları yerine getirerek, hayalinizdeki emekliliğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Emeklilik planlamalarınızı yaparken, SGK’nın sunduğu bu fırsatları göz ardı etmeyin!