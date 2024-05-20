- Gündem

Çanakkale'de toplu arı ölümleri

ABONE OL Google News Sayfamız

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde toplu arı ölümleri yaşanıyor. Kendisine ait 80 kovan arının büyük bir bölümünün öldüğünü belirten İskender Yıldırım (47), "Benim gibi 10'dan fazla arıcının ...

Çanakkale'de toplu arı ölümleri mask
Çanakkale'de toplu arı ölümleri
Çanakkale'de toplu arı ölümleri
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde toplu arı ölümleri yaşanıyor. Kendisine ait 80 kovan arının büyük bir bölümünün öldüğünü belirten İskender Yıldırım (47), "Benim gibi 10'dan fazla arıcının kovanları aynı durumda" dedi.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Bayramiç Barajı bölgesinde toplu arı ölümleri yaşandı. Bölgede arıcılık yapan İskender Yıldırım, "80 kovan arım var. Kontrol etmek için gittiğimde arıların büyük bir bölümünün öldüğünü gördüm. Ciddi bir arı ölümü başladı. Kovanlardaki arı sayısı 3'te 1'e düştü. Şu anda sönen kovanlarımız var. Benim gibi 10'dan fazla arıcının kovanları aynı durumda. Onların kovanlarındaki arılar da ölmüş. Ciddi bir arı katliamı var. Bütün arıcılar toplanıp, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat edeceğiz. Konu nedir, anlaşılacak. Arı dediğiniz şey, basit bir şey değil. Arılar dünyayı ayakta tutan bir canlı" diye konuştu.

20 May 2024 - 11:23 DHA Çanakkale- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Saat kulesindeki bayrak kaldı, müdür gitti mask
Saat kulesindeki bayrak kaldı, müdür gitti
Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi mask
Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası mask
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşı helikopterden çıkarıldı mask
Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşı helikopterden çıkarıldı
10 ilde yağış alarmı: Gök gürültülü sağanağa dikkat! mask
10 ilde yağış alarmı: Gök gürültülü sağanağa dikkat!
Halit Yeni'den sert açıklama mask
Halit Yeni'den sert açıklama
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber