- Turizm

Fransız turistler Alanya’ya denizden geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Alanya’ya geldi

Fransız turistler Alanya’ya denizden geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu Fransız 214 yolcu ve 142 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca kentte kalarak tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak. "L'austral", akşam Kuşadası'na hareket edecek.

# Alanya

20 May 2024 - 11:20 - Turizm

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Almanlar gecikmeli gelecek mask
Almanlar gecikmeli gelecek
Otellerin kredi borcunda büyük artış mask
Otellerin kredi borcunda büyük artış
'Antalya'da en az 150 kaçak rehber var' mask
'Antalya'da en az 150 kaçak rehber var'
Zengin turist hedefi mask
Zengin turist hedefi
Turist sayısı artıyor mask
Turist sayısı artıyor
Antalya'ya 'Yabancı patron' ilgisi azaldı mask
Antalya'ya 'Yabancı patron' ilgisi azaldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber