Fransız turistler Alanya’ya denizden geldi

Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu Fransız 214 yolcu ve 142 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca kentte kalarak tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak. "L'austral", akşam Kuşadası'na hareket edecek.