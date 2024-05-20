İzmir'de eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin ederek görevlerine başladı

İZMİR Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti.

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 2024 Yılı Sözleşmeli Er Yemin Töreni yapıldı, eğitimlerini başarıyla tamamlayan sözleşmeli erler yemin ederek görevlerine başladı. Törene Ege Deniz Bölge Komutan Vekili Deniz Albay Yetkin Koçaş, İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Piyade Yarbay Anıl Karaağaçlı, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Kolatar, askeri personel ve aileler katıldı. Törende temel eğitimde başarı gösteren sözleşmeli erlere ödülleri verildi. Sözleşmeli erler törende ant içtikten sonra aileleriyle bir araya gelerek vedalaştı.

Törende konuşan İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Piyade Yarbay Anıl Karaağaçlı, "Üç hafta önce birliğimize katılarak temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayan vatan sevdalısı genç denizcilerin; rengini ecdat kanından, kumaşını şehit teninden alan, ay yıldızı hürriyetin ve istiklalin timsali olan bayrağımızın gölgesinde, şehitlerimizin yüce ruhları huzurunda namusları üzerine edecekleri yemine tanıklık edeceğiz. Bu yeminin teminatı şeref, bedeli ise gerektiğinde vatan uğruna canını feda etmektir" dedi.

'DENİZLERİNİZ SAKİN, PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ AÇIK OLSUN'

Genç bahriyelere seslenen Karaağaçlı, "Yurdun dört bir köşesinden, kalplerinizde vatan ve millet sevgisi ile koşarak geldiğiniz bu ocakta, sizlere askerliğin temel esasları öğretildi. Hepinize bedenen ve ruhen askerlik hizmetine hazırlayıcı temel bilgi, beceri ve davranış alışkanlıkları kazandırıldı. Vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak için gerektiğinde seve seve canınızı feda edeceğinize dair şanlı bayrağımızın gölgesinde, birbirinize kenetlenerek yemin edeceksiniz. Bu yemini asla aklınızdan çıkarmayın ve her zaman ettiğiniz yemine sadakatle bağlı kalın. Zira en zor anınızda bu yemin sizlere en doğru ve en aydınlık yolu göstererek rehberlik edecektir. Büyük Atatürk'ün hepimize emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun ilke ve inkılaplarına bağlılığınızı her ortamda gösterin. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun" diye konuştu.

'ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ SARSILMAZ BEKÇİLERİ OLACAĞIZ'

Sözleşmeli erler adına konuşma yapan Sözleşmeli Er Mert Çalışkaner, "Genç bahriyeliler olarak, yurdumuzun bağımsızlığı için kanını ve canını milletimizin özgürlüğü adına feda etmiş olan şehitlerimizin şerefli anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ülkemizin bizlere sunduğu ve bugünlere gelmemizi sağlayan imkanların bilincinde olup, tarafımıza verilen görevleri layıkıyla yerine getireceğiz. Devraldığımız bu nöbette, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanağı olan, Atatürk ilke ve inkılaplarının sarsılmaz bekçileri olacağız. Yüce önder Atatürk'ü her fırsatta herkese anlatacağız. Varlığımız, Türk istiklal ve Cumhuriyetini korumak için, feda olsun. Preveze'de, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta destanlar yazan, şanlı bir tarihe sahip Türk ordusunun üyesi olan biz bahriyeliler sınırları, şehitlerimizin kanıyla çizilen vatanımızı korumak için yemin edeceğiz, ölünceye kadar da yeminimize sadık kalacağız" ifadelerini kullandı.

'ASKERLİK YEMİNİNE CANIMIZ PAHASINA SADIK KALACAĞIZ'

Sözleşmeli Er Mehmet Eldemir (21) "Çocukluktan beri hayalini kurduğum bu mesleğe ve şanlı üniformaya sahip olduğum için kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bugüne kadar beni destekleyen aileme ve komutanlarıma teşekkür ederim. Her Türk asker doğar" dedi.

Sözleşmeli Er Caner Çelik (20) ise "Barbaros'un torunları olarak edeceğimiz kutsal askerlik yeminine canımız pahasına sadık kalacağız. Vatan sana canım feda" diye konuştu.

Sözleşmeli Er Mehmet Mustafa Ağca (24) da "Bu bölünmez vatanın bir parçası olduğum için hem heyecanlı hem de çok gururluyum. Görevime başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu vatana canımız feda olsun" ifadelerini kullandı.

'HEM ÜZÜNTÜ HEM MUTLULUK HEM GURURU BİR ARADA AYNI ANDA YAŞIYORUM'

Sözleşmeli Er Mevlüt Özkan'ın (24) babası Ali Özkan (48) ise şu ifadeleri kullandı:

"Mevlüt oğlum. İkinci askerimi yetiştirdim. Gurur ve şerefle Atatürk'ün ardında gitmekteler. İnşallah başlarına bir şey gelmeden bütün askerlerimizin takdirleri Allah'a kalmıştır. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum."

Oğlu Mehmet Ufuk Kılıç'ın (22) yemin törenine gelen Kezban Kılıç (42) da "Çok onurluyum, çok gururluyum. İçimizde büyük bir heyecan var. Hem mutluluk hem de gururu bir arada aynı anda yaşıyorum. İnanılmaz mutluyum. Rabbim bütün gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.