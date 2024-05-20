Hortumun domates seralarını yerle bir ettiği anlar kamerada

ISPARTA'da domates ekili 5 seraya zarar veren hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sera sahibi Süleyman Metli, "Hortum girince seramızı 20-25 metre havaya kaldırdı. Sera kalkınca hepsi kuruma dönemine geçti" dedi.

Merkeze bağlı Deregümü köyü Karalılar mevkisinde, 15 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında hortum oluştu. Domates ekili seralardan 5'ine zarar verdikten sonra etkisin yitiren hortum, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, bir anda ortaya çıkan hortumun seranın örtüsünü havaya uçurduğu anlar yer aldı.

'FİDELERİMİZ CİDDİ BİR ZARAR GÖRDÜ'

Serası zarar gören Süleyman Metli, "8 sera tünelinden 5'i zarar gördü. Yaklaşık 450 bin lira kaybım oldu. Seramızda domates dikiliydi. Hortum girince seramızı 20-25 metre havaya kaldırdı. Sera kalkınca hepsi kuruma dönemine geçti. Bunların hepsini değerlendirebilir miyiz, ilmiyorum. Fidelerimiz şu an kurumaya başladı. O yüzden fidelerimiz ciddi bir zarar gördü. Seranın tekrar ayağa kalması 20 günü bulur. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi" dedi. Hortum çıktığında içeride çalışanların da olduğunu belirten Metli, "Onlar da 'Canımızı zor kurtardık' diyor. Kendilerini dışarıya zor atmışlar. O gün 4 kişilerdi" diye konuştu.

'KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM'

Hortumun çıktığı gün sera içerisinde çalışan Mustafa Altınok da kendini dışarıya zor attığını söyledi. Altınok, "Büyük hortum geldi. Diğer seraları patlattı. Sonra bizim seraya geldi. 1 ve 2'nci tüneli kaldırdı. Ardından 3’üncü tüneli kaldırmaya başlayınca içeriden koşmaya başladım. Kendimi dışarı zor attım. 5 tünel zarar gördü" dedi.