4 yıldır sahiplendiği 'Badem' adlı köpeğiyle uçuyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulduğu 'Golden retriever' cinsi köpeği sahiplenerek, 'Badem' ismini koyan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz (26), 4 yıldır onunla birlikte uçuyor. Bursa'da 'Üni Uçuş Günleri' etkinliğine katılan Oflaz, Badem ile birlikte uçuş yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Festivallere katılıp güzel anılar biriktirirken eğleniyoruz" dedi.

2020 yılında Ege Üniversitesi öğrencisi olan Yasin Oflaz, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilince memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine, ailesinin yanına geldi. Burada bir süre kalan Oflaz, sokağa terk edilmiş 'Golden retriever' cinsi köpek buldu. Sahiplendiği köpeğe 'Badem' ismini veren Yasin Oflaz, pandeminin bitmesiyle, 2019'da başladığı yamaç paraşütü sporuna geri döndü. Oflaz, yaptığı uçuşlar sonrası 6 yaşındaki köpeği Badem ile birlikte yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Bu zamana kadar Fethiye Ölüdeniz, Milas Ören ve Balıkesir'de köpeğiyle uçuş gerçekleştiren Oflaz, Badem ile Bursa'da da uçuş gösterisi yaptı. Yasin Oflaz, 'Chucky' karakterinin kostümünü giydirip uçuş kabinine bağladığı köpeği Badem ile birlikte Fadıllı pistinde yaptığı hazırlıkların ardından metrelerce yükseklikten atladı. 20 dakika süren uçuşun ardından, Badem ile piste inen Oflas, kendisini ve köpeğini görenlerin şaşkınlığı ile karşılaştı.

'KÖPEK SAHİBİNİ SEÇER, BADEM DE BENİ SEÇTİ'

Sahiplendiği Badem isimli köpeği ile aralarında büyük bir bağın oluştuğunu ifade eden Yasin Oflaz, “Badem, sahibi tarafından sokağa terk edilmiş bir köpekti. Pandemi döneminde kendisini görünce yollarımız kesişmiş oldu. 'Köpek sahibini seçer' diye çok güzel bir söz vardır. Badem de beni seçti. O yıldan itibaren bademle birlikteyiz. Karavanda kaldığımız Badem ile yamaç paraşütü yapıyoruz, eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

'BADEM ÇOK SAKİN BİR KÖPEK, UÇUŞLARIMIZ ÇOK KEYİFLİ OLUYOR'

Köpeğini, uçuş yapmaya hazırladığı dönem hakkında da bilgi veren Oflaz, “Yamaç paraşütü yapmaya gittiğim zamanlarda Badem de benimle geliyordu. Uçuş hazırlıkları sırasında yanıma koşup havlıyordu. Ben de köpeğimle uçmaya karar verdim. Şimdi, birlikte uçup festivallere katılıyoruz. Birlikte güzel anılar biriktirip, eğlenmiş oluyoruz. Badem ile birlikte olan uçuşlarım çok keyifli geçiyor. Havalandığımızda çok sakin duruyor. Ayrıca, arabaya, motosiklete binmeye bayılıyor” diye konuştu.