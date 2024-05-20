- Gündem

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, uzun süren restorasyon sürecinin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen törenle ziyarete açıldı

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı mask
Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı
Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1935’te ziyaret ettiği ve ziyareti sırasında Alanya’da kaldığı ev, evin sahibi Azakoğlu ailesi tarafından 1987 yılında Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanmıştı. Alanya Müze Müdürlüğü’nce yürütülen ve yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Alanya Atatürk Evi ve Müzesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda törenle Alanya halkının ziyaretine açıldı. Açılış törenine Kaymakam Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Müze Müdürü Seher Türkmen, protokol üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açılış konuşmalarını yaparak Alanya Atatürk Evi ve Müzesi’nin restorasyon ve açılışında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açılışta katılımcılara konuşan Kaymakam Ürkmezer ise, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bugün çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Gerçekten bugün bizim için Türk milleti için çok anlamlı bir gün. Ben buraya tayin olduğumdan beri ara sıra gündeme gelen ne zaman açılacak diye sorulan ve bizim de Müze Müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden takip ettiğimiz o sürecin nihayete ermesi bizleri mutlu ediyor. Atamızın Alanya ziyaretinde kullandığı bu ev Alanya gibi tarihinde, Selçuklu’nun başkentliğini yapan önemli bir kentte o zamandan bu zamana kalan tarihi eserlerle beraber, aslında Cumhuriyet dönemi eserlerinde de Alanya’nın ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı. Eğitim gören çocuklarımızda gelip burayı ziyaret etme fırsatı bulacaklar. Azakoğlu ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ürkmezer Müze ziyaret defterini imzalayarak Protokol ile birlikte Alanya Atatürk Evi ve Müzesinde incelemelerde bulundu. (Haber MERKEZİ)

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

# Bir, için, Antalya, Alanya, kültür, eğitim, Belediye, Atatürk

20 May 2024 - 10:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası mask
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşı helikopterden çıkarıldı mask
Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşı helikopterden çıkarıldı
10 ilde yağış alarmı: Gök gürültülü sağanağa dikkat! mask
10 ilde yağış alarmı: Gök gürültülü sağanağa dikkat!
Halit Yeni'den sert açıklama mask
Halit Yeni'den sert açıklama
Ankara'da '19 Mayıs' coşkusu; Mor ve Ötesi konser verdi mask
Ankara'da '19 Mayıs' coşkusu; Mor ve Ötesi konser verdi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren Haluk Levent, sevenlerini coşturdu mask
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren Haluk Levent, sevenlerini coşturdu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber