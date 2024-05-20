Restorasyonu 3,5 yıl süren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1935’te ziyaret ettiği ve ziyareti sırasında Alanya’da kaldığı ev, evin sahibi Azakoğlu ailesi tarafından 1987 yılında Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanmıştı. Alanya Müze Müdürlüğü’nce yürütülen ve yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Alanya Atatürk Evi ve Müzesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda törenle Alanya halkının ziyaretine açıldı. Açılış törenine Kaymakam Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Müze Müdürü Seher Türkmen, protokol üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açılış konuşmalarını yaparak Alanya Atatürk Evi ve Müzesi’nin restorasyon ve açılışında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açılışta katılımcılara konuşan Kaymakam Ürkmezer ise, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bugün çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Gerçekten bugün bizim için Türk milleti için çok anlamlı bir gün. Ben buraya tayin olduğumdan beri ara sıra gündeme gelen ne zaman açılacak diye sorulan ve bizim de Müze Müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden takip ettiğimiz o sürecin nihayete ermesi bizleri mutlu ediyor. Atamızın Alanya ziyaretinde kullandığı bu ev Alanya gibi tarihinde, Selçuklu’nun başkentliğini yapan önemli bir kentte o zamandan bu zamana kalan tarihi eserlerle beraber, aslında Cumhuriyet dönemi eserlerinde de Alanya’nın ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı. Eğitim gören çocuklarımızda gelip burayı ziyaret etme fırsatı bulacaklar. Azakoğlu ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ürkmezer Müze ziyaret defterini imzalayarak Protokol ile birlikte Alanya Atatürk Evi ve Müzesinde incelemelerde bulundu. (Haber MERKEZİ)