Saat kulesindeki bayrak kaldı, müdür gitti

ANTALYA'nın sembollerinden saat kulesine dikilen gönder ve Türk bayrağı için Koruma Kurulu'nun 'yapıya zarar verir' raporu vermesi sonrası Vali Hulusi Şahin, "Herkes haddini bilecek. O bayrak en güzel şekilde orada dalgalanacak" uyarısında bulundu. Gönder ve bayrak yerinde kalırken, Vali Şahin'in uyarısını gündeme getiren Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram'ın görev yeri değiştirildi.

Kentin en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen, burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde 'saat kulesi' olarak inşa edilen yapının dört bir tarafındaki saatlerin restorasyon çalışması sırasında orijinal olmadığı ortaya çıktı, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirildi. Yerine takılan saatlerin plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı tespit edildi. Geçen şubat ayında orijinal olmayan saat mekanizmasının ikizi, bir koleksiyonerden alınıp, bakım yapıldıktan sonra saat kulesine yerleştirildi.

VALİDEN 'TÜRK BAYRAĞI' TALİMATI

Saat mekanizmasına kavuşan kulede, 1990'lı yıllardaki fotoğraflarında gönderde dalgalanan Türk bayrağını gören Vali Hulusi Şahin, kuleye Türk bayrağı asılması talimatını verdi. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Türk Bayrağı Kanunu'na uygun olacak ölçülerde gönder ve Türk bayrağını kulenin tepe noktasına yakın bir yere yerleştirmek için uzmanlardan görüş alıp, rapor hazırladı. Vali Şahin'in onayının ardından gönder, kulenin çelik iskeletine sabitlenip, düşme ihtimaline karşı çelik halatlarla desteklendi, göndere de Türk bayrağı asıldı.

'ONUR DUYDUK'

Vali Şahin'in kuleye bayrak dikilmesi talimatının ardından, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları, kuleye ve yapı elemanlarına zarar verdiği gerekçesiyle gönderin temelden uzanan bir şekilde yapılması gerektiğini savundu. Tartışmalara neden olan raporun ardından Vali Şahin, bayrağın yerinde kalması uyarısında bulundu. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Vali Şahin’in uyarısını gündeme taşıdı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, yapıya uygun olmadığı, kaldırılması gerektiği yönündeki raporuna Vali Şahin'in tepki gösterdiğini anlatan Karabayram, "Valimiz sert bir dille uyardı. 'Herkes haddini bilecek. O bayrak en güzel şekilde orada dalgalanacak' dedi. Valimizin bu davranışından bizler de onur duyduk" diye konuştu.

Kurul bir kez daha toplanarak uzmanlar eşliğinde yeniden inceleme yaptı. Gönder ve bayrağın kuledeki yerinde kalmasına karar verildi. Vali Şahin'in uyarısını gündeme getiren Cemil Karabayram, valilik kararıyla başka bir birime görevlendirildi.

'KARARA SAYGI DUYUYORUM'

İzne ayrılan ve resmi yazışmaların tamamlanmasını beklediğini belirten, aynı zamanda Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı da olan Karabayram, kararı saygıyla karşıladığını söyledi. Verilen talimatı yerine getirdiği için vicdanının rahat olduğunu belirten Karabayram, "Bayrağımız oraya dikildi ve dalgalanmaya devam ediyor. Bayrak orada kalacak ve arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alacak. Görev değişikliği yönünde alınan karara saygı duyuyorum. Başka bir birimde görev yapacağım" dedi.