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Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi

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İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını tespit eden Akıncı İHA, İran'daki görevinden döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi.İran Cumhurbaşkan?...

Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi mask
Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi
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İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını tespit eden Akıncı İHA, İran'daki görevinden döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından Türkiye tarafından arama faaliyetlerinde görevlendirilen Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit etti. İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp, yurda dönmen Akıncı İHA, Van'daki üssüne inmeden önce gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi.

20 May 2024 - 10:21 DHA Ankara- Gündem

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