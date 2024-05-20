Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi

İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını tespit eden Akıncı İHA, İran'daki görevinden döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından Türkiye tarafından arama faaliyetlerinde görevlendirilen Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit etti. İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp, yurda dönmen Akıncı İHA, Van'daki üssüne inmeden önce gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.