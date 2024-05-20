- Gündem

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

ABONE OL Google News Sayfamız

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.Bulgaristan'dan Mısır'a giden, 180 metre uzunluğunda Liberya bayrakl?...

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası mask
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Bulgaristan'dan Mısır'a giden, 180 metre uzunluğunda Liberya bayraklı, 'Histria Atlas' isimli tanker, sabah karşı Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

20 May 2024 - 09:52 DHA Çanakkale- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

10 ilde yağış alarmı: Gök gürültülü sağanağa dikkat! mask
10 ilde yağış alarmı: Gök gürültülü sağanağa dikkat!
Halit Yeni'den sert açıklama mask
Halit Yeni'den sert açıklama
Ankara'da '19 Mayıs' coşkusu; Mor ve Ötesi konser verdi mask
Ankara'da '19 Mayıs' coşkusu; Mor ve Ötesi konser verdi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren Haluk Levent, sevenlerini coşturdu mask
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren Haluk Levent, sevenlerini coşturdu
Antalya'da 20 bin kişilik fener alayında meşaleler '19 Mayıs' için yandı mask
Antalya'da 20 bin kişilik fener alayında meşaleler '19 Mayıs' için yandı
Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada mask
Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber