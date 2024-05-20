Korkunç iddia! Cumhurbaşkanı Reisi'yi İsrail mi vurdu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde düştü. İran hemen acil durum ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartlarından dolayı zorlukla yapıldı.



İRAN, TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Akıncı İHA İran hava sahasında göreve başladıktan birkaç saat sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Akıncı İHA, Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.

Sabah saatlerinde helikopterin enkazına ulaşıldı.

REİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İDDİALAR KORKUNÇ

Kazanın olmasının ardından sosyal medyada da hızla komplo teorileri uçuşmaya başladı. İddialara göre Reisi'nin helikopterini İsrail vurarak düşürdü.

AKINCI TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİ

Akıncı İHA, İran'da görevini bitirdikten sonra Van Gölü'nün üzerinde Türk bayrağı çizdi.

BAYRAKTAR: ANAYURDUNA HOŞ GELDİN AKINCI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "