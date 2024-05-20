20 May 2024 - 09:33- Magazin G:

Survivor karışacak: Aleyna öyle bir laf etti ki... 'Reddedilmiş erkek tribini...'

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Survivor All Star'ın ilk günden beri en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna'nın elendikten sonra yaptığı bir hareket gündem oldu. Aleyna'nın Hilmi Cem paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Survivor karışacak: Aleyna öyle bir laf etti ki... 'Reddedilmiş erkek tribini...' mask
Survivor karışacak: Aleyna öyle bir laf etti ki... 'Reddedilmiş erkek tribini...'
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Survivor All Star'da sona yaklaşıldıkça heyecan ve gerilim artıyor. Son olarak elenen Aleyna gündeme bomba gibi düştü.


Hilmi Cem, "Aleyna'ya ben de diğer erkekler de yüz vermiyoruz" demesiyle gündeme gelmişti. Aleyna ise çıkınca Hilmi Cem hakkındaki bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.

İddiaya göre; Hilmi Cem daha yarışmaya katılmadan önce WhatsApp gruplarında Aleyna'yı çok beğendiğine dair ifadelerde bulunuyordu. Ancak reddedilmesiyle tavır alması da bir oldu.

Tüm iddialar fanlar arasında konuşulurken Aleyna'nın elendikten sonra "Lütfen biri Hilmi Cem'e sezon başından beridir Aleyna'nın ona göz ucuyla bile bakmadığını ama kendisinin reddedilmiş erkek tribini sonuna kadar bize fark ettirdiğini anlatsın bu gevşek ağızlıyı izlerken utanıyorum artık" tweet'ini beğenmesi ve sonra da hamlesini geri çekmesi gündem oldu.

# Bir, Son, kadar

20 May 2024 - 09:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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