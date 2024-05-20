Survivor karışacak: Aleyna öyle bir laf etti ki... 'Reddedilmiş erkek tribini...'

Survivor All Star'da sona yaklaşıldıkça heyecan ve gerilim artıyor. Son olarak elenen Aleyna gündeme bomba gibi düştü.
Hilmi Cem, "Aleyna'ya ben de diğer erkekler de yüz vermiyoruz" demesiyle gündeme gelmişti. Aleyna ise çıkınca Hilmi Cem hakkındaki bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.
İddiaya göre; Hilmi Cem daha yarışmaya katılmadan önce WhatsApp gruplarında Aleyna'yı çok beğendiğine dair ifadelerde bulunuyordu. Ancak reddedilmesiyle tavır alması da bir oldu.
Tüm iddialar fanlar arasında konuşulurken Aleyna'nın elendikten sonra "Lütfen biri Hilmi Cem'e sezon başından beridir Aleyna'nın ona göz ucuyla bile bakmadığını ama kendisinin reddedilmiş erkek tribini sonuna kadar bize fark ettirdiğini anlatsın bu gevşek ağızlıyı izlerken utanıyorum artık" tweet'ini beğenmesi ve sonra da hamlesini geri çekmesi gündem oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.