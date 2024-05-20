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Son dakika - Helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi'nin ölümü doğrulandı

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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı. Reuters Haber Ajansı, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Reisi'nin beraberindeki heyet ile hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika - Helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi'nin ölümü doğrulandı mask
Son dakika - Helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi'nin ölümü doğrulandı
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter, dün İran-Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda kaza yapmıştı. Sert iniş yapan helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.

HAYAT BELİRTİSİ YOK
İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yapılan ilk incelemelerde yaşam belirtisine rastlanmadı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de helikopterde bulunuyordu. Enkazda yapılan ilk incelemelerde yaşam belirtisine rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

Reuters Haber Ajansı ise İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Reisi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Son dakika - Helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi'nin ölümü doğrulandı

ENKAZ BULUNMUŞTU
Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla sürdüğü bildirildi. İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatları İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Arama kurtarma timleri, enkaz noktasına ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. İran Acil Durum Yönetimi yetkilileri, "Ekiplerimiz hızla olay yerine hareket etti ve hava koşullarının izin verdiği ölçüde arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

OLAYIN DETAYLARI
Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri, dün akşam saatlerinde İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldıktan sonra Tahran'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Helikopterin dönüş yolunda sert iniş yaparak kaza yaptığı ve tüm iletişimin kesildiği belirtildi. İran devlet televizyonu, kazanın ardından Reisi ve diğer yetkililerin akıbeti hakkında bilgi edinmek için yoğun çaba harcandığını duyurdu.

Kaynak: Karar

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20 May 2024 - 08:47 - Gündem

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