Melis Sezen'den duygulandıran 19 Mayıs mesajı: Büyük tepki gördü!

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakterine hayat veren ve buradaki başarılı performansıyla ekranların aranan yüzü haline gelen oyuncu Melis Sezen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu, 19 Mayıs’ı kutladığı paylaşımlarının yanında bir de video paylaştı.

MARŞI PİYANO İLE ÇALDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10. Yıl Marşı’nı piyanoda seslendiren oyuncu Melis Sezen, ellerinden çıkan ezgilerle adeta büyülendi ve dinleyenlerin tüylerini diken diken yaptı.

Piyano çalarken videosunu paylaşan Sezen, bu paylaşıma bir de not düştü. “19 Mayıs coşkusu sardı mı hepimizi canım canım ülkem” notunu yazan Sezen, bu paylaşıma bayrak, yıldız, kalp ve nazar boncuğu emojilerini eklemeyi de ihmal etmedi.

ATATÜRK’Ü VE GENÇLİĞE HİTABE’Yİ PAYLAŞTI

10. Yıl Marşı’nın notalarını piyanoda çalan ünlü oyuncu, bu paylaşımının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kız çocuğuyla konuşurken görüldüğü fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!”

Devamında ise bir sonraki hikayesinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni paylaşan Sezen, görenlerin takdirini topladı.

YENİ İMAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Giydikleriyle ve yaptıklarıyla her zaman ön planda olan oyuncu Melis Sezen, bu kez 19 Mayıs kutlamaları yapınca takipçilerinin büyük takdirini gördü. Oyuncunun bu hareketi duygulandırdı.

Öte yandan ünlü isim geçtiğimiz günlerde yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşmış, cesur pozlarıyla gündeme gelmişti. Hıdırellez günü gittiği konserdeki eğlenceli tavırları da son dönemde konuşulanlar arasında yer almıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber