Herkesi ilgilendiriyor: E-Devleti kontrol edin! Paranız boşa gidebilir...

Çalışma hayatınızda boyunca bireysel emeklilik sisteminden yapılan kesintiler, E- Devlet hesabınızda birikmiş olabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi yeni işe işe başlayan vatandaşların maaşlarından belli bir oranda kesin kesintiler gerçekleştiriliyor. Maaş skalanız üzerinden hesaplanan kesintiler Takasbank'ta birikiyor.

Bu sistemden haberi olmayan birçok vatandaşın geçmişte yapılan iade ve ödemelerini alabilmeleri adına izleyecekleri bu işlemler önem taşıyor. E-Devlet sistemine giriş sağladıktan sonra Takasbank yazarak bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri bölümüne erişebiliyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfada birikmiş paranız olup olmadığına dair verilere erişebilirsiniz.

NE KADAR SINIRI VAR?

30.000 TL aylık maaş alan bir bireyin hesabında aylık olarak 1000 ila 1500 arasında birikim oluşuyor.

Öte yandan 25.000 TL aylık maaş alan bir kişiden ise aylık olarak 800 TL kesinti gerçekleşiyor. Bu kesintiyi istemeyen vatandaşları ise BES sistemine başvurarak kesintiyi durdurabiliyor

BİRİKEN PARA NASIL TOPLANIR?

E-Devlette biriken paranızı almak için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız var PTT şubesine giderek e-Devlet şifrenizi talep edebilirsiniz. Ardından kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor e-Devlet e giriş yaparak ve kimlik doğrulama adımlarını takip ederek, bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra para ve varlıklarım bölümünden ana sayfasında bulunan hizmetlerim sekmesine gitmeniz, para ve varlıklarım seçeneğini tıklamanız gerekiyor.



Birikmiş paralarınızı sorguladıktan sonra, çekmek istediğiniz parayı seçin ve talimatları takip ederek para çekme işlemini gerçekleştirin.

Kaynak: Kamu Son Haber