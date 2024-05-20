Ali Koç'tan gövde gösterisi: Kimin şampiyon olduğunu gördüler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşen ve takımının Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Koç, kazanılan bu önemli maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansını ve gelecek planlarını ele aldı.

ALİ KOÇ, BUNLARI İFADE ETTİ:

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç, ligde yaşanan son gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdik. Takımımız kahramanca savaştı." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, derbi maçlardaki başarılı performanslarına dikkat çekerek, altı derbinin dördünde galip geldiklerine rağmen, sistemle mücadelelerin devam ettiğini dile getirdi. Fenerbahçe olarak bu sistemi değiştirmek için mücadelelerini sürdüreceklerinin de altını çizdi.

Koç, 2 Nisan'da gerçekleşecek Genel Kurul'un kulüp için bir dönüm noktası olacağını ve birlik olunduğunda mevcut sorunların üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Ayrıca, Süper Kupa maçında yabancı hakem taleplerinin, sezon boyunca yaşanan hakem hatalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Koç, "Niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimiz, niye sezon boyunca yabancı hakem diye sezon boyunca haykırdığımız tescil edilmiştir." şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK YANITI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son zamanlarda ligde yaşanan olaylar hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Koç, bu hafta içerisinde istediği TV kanalı hatta Galatasaray TV'ye dahil çıkmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello yerine açık bir tartışma yapalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün." dedi.

Koç sözlerine şöyle devam etti: "Ne ucuz kabadayılık ya? Oradan buradan atıp tutmayın. Biz bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim. Küçük bir itiş kakış sonrası düelloya çağırıyor. Artık çağırdı, bu düelloyu yapmak zorunda. Kaçmak yok. Er meydanına bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber